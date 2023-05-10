Генеральный директор компании Рой Якобс заявил, что деятельность Philips в России сосредоточена на поставках и обслуживании медицинского оборудования, в то время как компания прекратила продажу в стране своих товаров для личного пользования.

Нидерландская компания Philips, специализирующаяся на медицинских технологиях (PHG.AS), продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию, заявил генеральный директор компании Рой Якобс.

"Право на здравоохранение является универсальным, и мы являемся частью системы предоставления медицинских услуг", — заявил Якобс на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме, сообщает агентство Reuters.

Якобс отметил, что деятельность Philips в России сосредоточена на поставках и обслуживании медицинского оборудования, такого как большие медицинские сканеры, в то время как компания прекратила продажу в стране своих товаров для личного пользования, за исключением товаров для беременных.

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Он добавил, что компании невыгодно работать в РФ.

Агентство напоминает, что в прошлом году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба включил Philips в группу из 50 крупных международных компаний, которых обвинил в получении "прибыли на крови", поскольку они продолжают свою деятельность в России.

"Международные компании, которые продолжают работать в России, напрямую финансируют военные преступления России", — написал Кулеба в своем посте в Twitter в ноябре 2022 года.

Нидерландская ассоциация акционеров VEB призвала Philips прекратить деятельность в России.

Как война повлияла на российскую экономику

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину страны Запада ввели жесткие экономические санкции в отношении России, что ударило по государственному бюджету страны. На конец 2022 года дефицит госбюджета РФ составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% ВВП.

До февраля 2022 года в России вели бизнес около 1,2 тыс. больших иностранных компаний. После начала полномасштабной войны многие из них заявили об уходе с российского рынка в связи с агрессией России.

Вместе с тем, согласно данным исследователей швейцарского Университета Санкт-Галлена, по состоянию на апрель 2023 года, менее 9% компаний из Евросоюза и стран G7, которые вели бизнес в РФ до февраля 2022 года, покинули Россию.

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