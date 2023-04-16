По данным исследователей Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, меньше 9% компаний из Евросоюза и G7 покинули Россию.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, лишь небольшой процент иностранных компаний, обещавших прекратить сотрудничество с РФ, действительно ушли с рынка агрессора.

Как сообщает The Washington Post, для тех, кто медлил, уход стал дороже и сложнее.

Как говорится в материале, по данным исследователей Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, меньше 9% компаний из Евросоюза и G7 покинули Россию.

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Как пишет WP, в РФ все еще доступны бренды BMW, Mercedes, Apple и многие другие. В стране продолжаются продажи Coca-Cola, но под другим названием. PepsiCo и Unilever обещали продавать в стране только товары первой необходимости, но относят к ним картофельные чипсы и мороженое. IKEA ушла из РФ, но в стране продолжают работать торговые комплексы "Мега".

Киевская школа экономики, которая следит за состоянием более 3 тыс. иностранных компаний в РФ, утверждает, только 211 из них покинули страну (7%). 468 брендов заявили о планах по уходу.

Йельская школа менеджмента исследовала информацию по 1600 иностранным компаниям и утверждает, что 1022 сворачивают или приостанавливают деятельность.

Как говорится в материале, оставшиеся в России западные компании часто сильно зависят от местного бизнеса и потери от ухода, вероятно, перевешивают возможный ущерб для их брендов.

Некоторые предприятия при уходе конкурентов захватили большую долю рынка. Многие заявили, что приостанавливают работу или сокращают объемы бизнеса, но продолжают работать на территории агрессора. Некоторые обещали продать российские активы, но до сих пор не нашли покупателей.

Как говорится в материале, все это позволяет россиянам сохранять тот же уровень комфорта и то же качество жизни, которые были до нападения на Украину

Война в Украине и крах российской экономики

После нападения России на Украину большинство мировых брендов заявили о прекращении соотрудничества с агрессором и уходе с российского рынка. С начала войны в Украине США и западные страны внесли в черные списки 2,5 тысячи российских компаний, чиновников и бизнесменов, включая олигархов и членов их семей.

В июне 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу. До этого в последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам в 1918 году.

По состоянию на август 2022 года 80% россиян потеряли все свои сбережения.

В декабре 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение. Российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

К концу 2022 года менее 10% из 2,4 тысячи западных компаний полностью ушли с российского рынка, показало исследование Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD. Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США, 15% - из Японии, 8,3% - 4% -на компании из США.

10 апреля 2023 года США заявили о том, что США готовы выставить ультиматум компаниям, которые продолжают бизнес в России. Власти США заявили о том, что направляют делегацию чиновников в Европу, чтобы проконтролировать процесс выполнения санкций, введенных против агрессора.

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