В августе было зарегистрировано 56 тыс. заявлений, что на 40% больше, чем год назад.

Количество просителей убежища в странах Евросоюза значительно возросло, в том числе из-за значительного увеличения количества беженцев из Афганистана.

Об этом говорится в сообщении Deutsche Welle.

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Как заявила директор Европейского агентства по поддержке предоставления убежища (EASO) Нина Грегори, согласно предварительному отчету, в августе 2021 года в ЕС было подано примерно на 40% больше заявлений о предоставлении убежища, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Всего в странах ЕС в августе 2021 года было зарегистрировано 56 тысяч таких заявлений.

"Что касается количества заявлений о предоставлении убежища, то сейчас мы в Европе находимся почти на том уровне, что был до пандемии коронавируса", - заявила руководительница EASO. По ее словам, только афганские граждане подали в августе около 10 тысяч заявлений на предоставление убежища в ЕС. Часть этих заявлений поступила от тех, кого эвакуировали из Афганистана самолетами из аэропорта Кабула. Кроме того, также афганцы, которые уже на протяжении длительного времени живут в Европе, подавали ходатайство об убежище, отметила Грегори.

"Мы должны готовиться к сложной ситуации с миграционным движением из Афганистана в Европу", - предупредила глава EASO. Она также добавила, что ее ведомство тесно сотрудничает с Еврокомиссией и соответствующими учреждениями стран-членов ЕС по этому вопросу. По словам Грегори, в настоящее время продолжается работа над увеличением возможности приема беженцев на Балканах.

Захват власти в Афганистане:

Захват власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" в августе привел к волне беженцев из этой страны.

Ряд стран организовали эвакуацию воздушным мостом через Кабульский аэропорт, который на тот момент еще контролировали американские военные.

Автор: Татьяна Герасименко