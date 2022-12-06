Народ РФ не способен действовать сообща, полагает эксперт.

Конец режима президента России Владимира Путина возможен через три-четыре года.

У путинского режима есть определенный запас прочности, рассказал российский политолог Станислав Белковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у эксперта, сколько еще Украине ждать конца этого режима, и тот ответил: "Три-четыре года".

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"То есть, когда американцы говорят, что никакой революции не будет в ближайшее время, они абсолютно правы, потому что у русского человека нет сознания гражданина, нет сознания налогоплательщика, …русский народ разобщен, он не способен ни к каким коллективным действиям…", - заявил политолог.

Провалы российской армии в Украине и ситуация в бункере Владимира Путина - это стоит знать

Армия Украины в конце лета начала активно вытеснять оккупантов с нашей территории. Сначала была освобождена почти вся Харьковская область. В ноябре противники отступили с правобережья Херсонской области на левобережья, и уже 11 числа в Херсон зашли защитники Украины.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский сообщил, что после отступления россиян из Херсона, в бункере Владимира Путина не осталось человека, который бы верил в возможность победы РФ в войне с Украиной.

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей утверждал, что репутация главы РФ как везучего "пацана" рассыпалась.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов полагает, что в окружении Путина есть два человека, которых ему стоит опасаться, - владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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