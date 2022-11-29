Два человека ищут подход к президенту РФ, поделился полковник ВСУ.

В окружении российского президента Владимира Путина есть два человека, которых ему следовало бы опасаться - это глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Они просто берут в оборот Путина - ищут к нему подходы и отодвигают всех конкурентов, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По словам военного эксперта, Кадыров и Пригожин "просто внаглую прут", и когда возьмут в оборот главу РФ, то разговор с ним пойдет в совсем другом русле.

Видео дня

"…Если еще Патрушев (секретарь Совбеза России - Ред.) готов нянчиться с Путиным, готов давать ему гарантии безопасности за транзит власти собственному сыну - Дмитрию Патрушеву (министр аграрной политики РФ - Ред.)…", - сказал Жданов.

Полковник предупредил, что, если наемники Пригожина добьются успеха на Донбассе, то Генеральный штаб российской армии прямо или косвенно может достаться лидеру Чечни.

"Смотрите, если Пригожину удастся доказать Путину, что его войска лучше регулярной армии, то есть, если он, не дай Бог, добьется успеха на Донецком направлении, хоть какого-то, то вспомните, что говорил после харьковской операции Кадыров - …заявил на всю Россию, что дайте мне Генеральный штаб, я научу их воевать. Так вот поверьте, если Пригожин добьется успеха, то действительно Генеральный штаб… может достаться Кадырову…", - объяснил Жданов.

Провалы армии России в Украине и ситуация в бункере Путина - интересные новости

ВСУ в конце лета начали активные контрнаступательные действия. Сначала была деоккупирована почти вся территория Харьковской области.

9 ноября российские оккупанты заявили, что решили отступить с правобережья Херсонской области на левобережье, поскольку у них возникли серьезные проблемы со снабжением. Уже 11 числа в Херсон зашли украинские воины.

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей говорил, что репутация Путина как "пацана", которому всегда везло, рассыпалась.

Позже политолог и публицист Андрей Пионтковский сказал, что после отступления РФ из Херсона, в бункере главы России не осталось ни одного человека, который бы верил в возможность победы в войне с украинским государством.

Вас также могут заинтересовать новости: