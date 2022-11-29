Гражданская война в России уже идет, полагает эксперт.

После того, как российские оккупанты отступили из Херсона, произошло фундаментальное событие - в бункере президента РФ Владимира Путина не осталось ни одного человека, который бы верил в возможность победы в войне с Украиной.

Каждый мечтает о том, чтобы освободиться от Путина и предъявить себя в качестве разумного переговорщика с Западом, но слишком много таких мечтателей, рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский УНИАН.

По его словам, Херсон "сработал", и в России уже идет гражданская война.

"Произошло именно вот это фундаментальное событие - в бункере не осталось ни одного человека, который верит в возможность российской победы и который не понимал бы, что война проиграна, и победу одержит Украина…", - заявил эксперт.

Освобождение Херсона - самые важные новости

Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление, в частности, на юге Украины.

9 ноября стало известно, что российские оккупанты решили отступить с правого берега Днепра в Херсонской области на левый берег. Враги признали, что решились на отступление из-за серьезных проблем со снабжением. Уже 11 ноября украинские воины зашли в Херсон.

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей сказал, что репутация президента РФ как "пацана", которому всегда везло, рассыпалась.

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