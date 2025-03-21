По его мнению, приближение мира не зависит от количества встреч.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что десятки европейских саммитов и встреч по вопросу войны в Украине не приблизят мир.

Как передает TVP Info, на пресс-конференции после саммита Европейского Союза в Брюсселе он сказал, что Польша примет участие в следующей встрече в Париже, поскольку является участником всех подобных форматов. Кроме того, накануне у него заплинрован частный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

По словам польского премьера, количество саммитов не гарантирует достижения мира, однако он не хочет обесценивать "действительно полезные" усилия Макрона:

Видео дня

"Этих встреч, саммитов, видеоконференций, поездок, посвященных украинскому вопросу, действительно очень много. Кто-то скажет, что слишком много. И складывается впечатление, что количество встреч не приводит к прогрессу. Это мое общее замечание, чтобы мы не сходили с ума, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, то мир наступит быстрее".

Саммит в Париже

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон после саммита Евросоюза сообщил, что 27 марта в Париже состоится саммит "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Эта встреча является продолжением предыдущих обсуждений, в частности недавней встречи начальников генеральных штабов в Париже и заместителей начальников оперативных штабов в Лондоне.

Макрон сообщил, что во время этой встречи будут определены гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине.

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