Союзники планируют завершить работу по поддержке украинской армии, отметил президент Франции.

Следующий саммит "коалиции желающих" запланирован на 27 марта. Пройти он должен в Париже и с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

"Эта встреча состоится после встречи начальников штабов вооруженных сил на прошлой неделе в Париже и сегодняшней встречи заместителей начальников оперативных командований в Лондоне", - написал он.

По словам Макрона, союзники планируют завершить работу по поддержке украинской армии и построить устойчивую военную модель для предотвращения грядущих российских вторжений:

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"Мы также определим гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы. Мы хотим защитить мир".

Переговоры Украины и США - актуальные новости

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США.

Предыдущая встреча украинской и американской делегаций состоялась в городе Джидда 11 марта. Тогда Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня.

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