Европа не пригласила США на саммит военных по Украине, - АР

Европейские страны хотят продемонстрировать, что готовы взять ответственность за безопасность Украины после заключения мирного соглашения.

Делегацию США не приглашали на саммит военных представителей в Париже 11 марта, где будут обсуждать создание международных сил обеспечения безопасности Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника.

Отмечается, что американцев на саммит не пригласили, поскольку европейцы хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после возможного прекращения огня.

В саммите примут участие начальники штабов или их представители - из почти всех 32 стран-членов НАТО, кроме США. К встрече не присоединятся делегации Хорватии и Черногории.

Видео дня

Украину на саммите будет представлять военный чиновник, который также является членом Совета безопасности и обороны страны, сообщает АР.

Главной темой саммита будет обсуждение, как именно международные силы безопасности, чье создание предложили Франция и Великобритания, должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление страны-агрессора России после вероятного прекращения боевых действий.

Собеседник АР из французского правительства отметил, что состав сил безопасности может включать тяжелое вооружение и стратегические запасы оружия, которые могут быть быстро переброшены - в течение часов или дней - для поддержки обороны Украины в случае нарушения перемирия со стороны России.

Также запланированы "более точные и конкретные" обсуждения, во время которых участников пригласят выразить готовность и возможности своих военных структур по участию в инициативе. Однако окончательное решение об участии в миссии будут принимать на политическом уровне руководители государств.

Саммит в Париже

Как сообщал УНИАН, военные из более 30 стран мира примут участие в переговорах, которые состоятся в Париже, по созданию международных сил безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует новую встречу по вопросам миротворческой миссии в Украине. По информации Bloomberg, виртуальная встреча, которая ожидается в субботу, соберет лидеров стран НАТО и ЕС, которые готовы предоставить военные силы для так называемой "коалиции желающих".

Вас также могут заинтересовать новости: