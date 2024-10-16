На фотографиях, опубликованных северокорейскими СМИ, видно, что молодые люди подписывают заявления в неизвестном месте.

За неделю около 1,4 млн граждан КНДР подали заявки на вступление или возвращение в армию на фоне напряженности с Южной Кореей.

Как пишет Reuters, Северная Корея обвинила Сеул в провокационном вторжении беспилотников над Пхеньяном, которое поставило "напряженную ситуацию на грань войны".

Со ссылкой на официальное северокорейские информационное агентство KCNA, издание отметило, что молодые люди, включая студентов и рабочих, подписавших заявки на вступлении в армию, полны решимости принимать участие в "священной войне за уничтожение врага оружием революции".

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На фотографиях, опубликованных KCNA, видно, что молодые люди подписывают заявления в неизвестном месте.

"Если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", - говорится в сообщении KCNA.

Издание отметило, что и до этого Северная Корея делала заявления о молодых людях, спешащих вступить в армию, в период повышенной напряженности, хотя в такие заявления из изолированного государства трудно проверить.

Например в 2023 году государственные СМИ сообщили о 800 тыс. граждан, добровольно присоединившихся к армии КНДР для борьбы с США. А в 2017 году сообщалось, что почти 3,5 млн рабочих, членов партии и солдат добровольно вызвались служить.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в Северной Корее насчитывается 1,28 млн активных солдат и около 600 тыс. резервистов, в том числе 5,7 млн ​​резервистов Рабоче-крестьянской Красной гвардии.

Министерство обороны ,жной Кореи не прокомментировало последний отчет KCNA, но предупредило, что если КНДР нанесет ущерб безопасности южнокорейцев, этот день станет "концом ее режима".

Профессор Женского университета Ихва в Сеуле Пак Вон Гон, сказал, что Северная Корея, использует инцидент с беспилотником, чтобы настроить людей против Южной Кореи в соответствии со своим стремлением разорвать трансграничные связи и продвигать систему "двух государств".

"Если вы посмотрите на интервью, которые продолжают появляться в государственных СМИ, то увидите очень резкие слова в адрес Южной Кореи, и это их типичная пропаганда общественной мобилизации", - прокомментировал он.

Отношения между КНДР и Южной Кореей

Две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны после того, как их война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

В начале этого года Ким Чен Ын объявил Южную Корею "главным врагом" и сказал, что объединение больше невозможно, и с тех пор предпринимает шаги по разрыву межкорейских отношений.

В мае две страны столкнулись из-за воздушных шаров с мусором, которые запускались из КНДР, что было ответом на антипхеньянские листовки, отправленные на воздушных шарах перебежчиками и активистами из Южной Кореи.

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