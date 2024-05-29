Это стало реакцией в ответ на воздушные шары с листовками, которые были запущены в сторону КНДР.

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила сотни воздушных шаров, наполненных различными отходами, в частности фекалиями, на территорию Южной Кореи. Как сообщает The Washington Post, КНДР это делает, чтобы издеваться над Югом.

По словам южнокорейских властей, воздушные шары наполнены мусором и "нечистотами" и это стало реакцией в ответ на воздушные шары с листовками, которые ранее были запущены с территории Республики Корея в сторону КНДР.

В частности, 29 мая военные Сеула заявили, что Северная Корея запустила около 260 воздушных шаров, загруженных мусором и другими отходами через границу в сторону Южной Кореи.

"Это прямая реакция на антипхеньянские листовки, которые поступают туда с Юга. Воздушные шары начали приземляться во вторник вечером. Объединенный комитет начальников штабов Юга разослал жителям сообщения, предупреждая их не вступать в контакт с воздушными шарами и сообщать о них полиции или военным", - говорится в статье.

По данным JCS, некоторые из воздушных шаров достигли юго-восточной части страны.

"Эти действия Северной Кореи являются явными нарушениями международного права и серьезно угрожают безопасности наших граждан", - говорится в заявлении JCS.

В JCS сообщили, что на воздушных шарах был мусор, в том числе пластиковые бутылки и батареи, а также то, что они назвали "грязью". Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что в воздушном шаре, который приземлился на здание ресторана в Тондучеоне, был мешок с навозом.

Военные также заявили, что ответственность за ущерб, нанесенный воздушными шарами, лежит исключительно на Северной Корее, и что Северная сторона предупреждена о необходимости "прекратить эти бесчеловечные и отвратительные действия".

По данным The Washington Post, ранее, 26 мая, КНДР заявила, что примет меры "око за око", разбросав через границу "кучки макулатуры и грязи".

"[Южная Корея] непосредственно испытает, сколько усилий потребуется для их устранения. Когда наш национальный суверенитет, безопасность и интересы будут нарушены, мы немедленно примем меры", - заявила Северная Корея.

Как уточняется, южнокорейские активисты, в частности перебежчики из КНДР, уже много лет отправляют на Север воздушные шары. В 2022 году группа активистов заявила, что отправила миллион пропагандистских листовок с помощью воздушных шаров, несмотря на закон, криминализирующий подобные действия. Суть в том, что в 2020 году Южная Корея приняла закон, согласно которому отправка рекламных брошюр и ценных предметов на Север без разрешения правительства наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. Однако в 2023 году Конституционный суд отменил этот закон.

Отмечается, что в 2016 году отправленные с Севера воздушные шары повредили автомобиль и крышу дома.

Последние новости Северной Кореи

Как сообщал УНИАН, ракета, запущенная Северной Кореей для развертывания второго спутника-шпиона страны, взорвалась вскоре после запуска. Это стало неудачей для Пхеньяна, который надеялся разместить спутники для наблюдения за США и Южной Кореей.

По данным The Washington Times, неудачный запуск произошел через несколько часов после того, как лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретились в Сеуле на своей первой трехсторонней встрече за более чем четыре года.

Для Северной Кореи крайне необычно предпринимать провокационные действия, когда Китай, ее главный союзник и экономический трубопровод участвует в дипломатии высокого уровня в регионе. Запуск вызвал недовольство соседей КНДР, поскольку ООН запрещает ей проводить любые такие запуски, рассматривая их как прикрытие для испытаний ракетных технологий большой дальности.

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