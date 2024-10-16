В частности, людей в КНДР делят на категории – жить в Пхеньяне "достойны" не все.

Жизнь в КНДР достаточно сурова, власти могут убивать граждан за малейшие мелочи – в том числе, если кто-то заснул в зале во время выступления важного лица. По этой причине расстреляли по меньшей мере одного генерала.

Об этом рассказал в комментарии "24 каналу" первый посол Украины в КНДР Игорь Литвин. Он отметил, что в Северной Корее есть и свои нормы по проявлению эмоций – там следят, чтобы люди "правильно" скорбили, в том числе в годовщину смерти лидеров Ким Ир Сена или Ким Чен Ира.

"Когда говорится о годовщине смерти Ким Ир Сена или Ким Чен Ира, то каждый следит за каждым, чтобы они соответствовали нормам. Нормы такие, что если печаль – ты должен грустить. Ты не можешь сделать вид, что ты не грустишь так, как надо", – сказал он.

Видео дня

Кроме того, по телевидению в Пхеньяне транслируют всего три программы. Одна показывается вечером, две другие идут через день. И с экранов в Северной Корее транслируют, насколько сожалеют о том, что такие "светлые люди", как Ким Ир Сен, Ким Чен Ир ушли из жизни.

Также в КНДР запрещено носить синие джинсы. Тогда человека будут считать "подхалимом капитализма". По словам Литвина, улицы в Пхеньяне выглядят так, будто людей в северокорейской столице очень мало. На широких проспектах может ехать одна-две машины, а также несколько мотоциклов. Светофоров на улице нет, а движение регулируют женщины модельной внешности.

Всех, кто захочет сбежать из КНДР на территорию Южной Кореи северокорейским пограничникам приказано расстреливать на месте. Это, в частности, метод запугивания, чтобы люди даже не думали о побеге.

"Они делят своих людей на группы. Есть привилегированные люди, которые могут жить в Пхеньяне. Они их называют "помидоры". Остальные делятся на среднюю прослойку – "яблоки". А третья категория – это "враги", люди, которые проявили себя негативно к власти", – добавил экс-посол.

Еще одним ужасом жизни в КНДР является формула наказания трех поколений. Если власти сочтут, что человек сделал что-то "не так", в тюрьму сажают не только его, а всю семью. Если у пары в заключении родятся дети, то второе и третье поколение также всю жизнь проведут в тюрьме.

Может ли КНДР напасть на Южную Корею

Напряженность между КНДР и Республикой Корея держится десятилетиями. И конфликт может вспыхнуть в любой момент, считает Игорь Литвин.

Северная Корея считает Южную Корею своим главным врагом и всегда готова воевать с ним. Пхеньян использует все средства запугивания по отношению к южному соседу. И эта тактика схожа с тем, как действует российский диктатор Владимир Путин.

Из последних ухищрений Пхеньяна – отправка шаров с мусором на территорию Южной Кореи. В Сеуле заявили, что в этих пакетах были обнаружены паразиты.

В январе 2024 года КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейского острова. А 15 октября Северная Корея взорвала части дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, о чем сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула.

Вас также могут заинтересовать новости: