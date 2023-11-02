Он подтвердил факт сотрудничества Северной Кореи с государством-агрессором.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно снабжение Северной Кореей снарядов России отметил, что ее запасы значительны, но не безграничны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько потенциально снарядов Северная Корея может отправлять России ежемесячно.

"Мы подтверждаем факт сотрудничества Северной Кореи с государством-агрессором, с Российской Федерацией. Однако относительно точного количества ситуация постоянно уточняется. Если речь идет о номенклатуре, - это БК, это артиллерийские снаряды, это снаряды для систем залпового огня и другая номенклатура", - отметил Юсов.

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В то же время он отметил, что хоть запасы Северной Кореи и значительные, но полностью покрывать потребность страны-агрессора КНДР не сможет.

"И покрывать, только Северная Корея, потребность Российской Федерации ... в артснарядах в войне против Украины они не могут. Даже названные цифры, обнародованные, если мы проанализируем, - это партия, речь идет о двух месяцах войны", - сказал представитель ГУР.

Такими темпами, добавил он, Северная Корея не может долгое время обеспечивать Россию снабжением, тем самым ослабляя и себя.

"Поскольку понятно, что у них есть и свои планы, и геополитические цели, и амбиции", - отметил Юсов.

В эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что эта ситуация свидетельствует о состоятельности России. Страна-агрессор уже долгое время утверждает, что ее промышленность перешла на "военные рельсы".

"Возможностей у Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам надо свое делать. У нас есть партнеры. В последнее время отмечается, что нас якобы будут забывать, с нами не будут общаться – все это российская пропаганда, которая начинает делать из мухи слона", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО убеждает, что поддержка партнерами Украины была, есть и будет.

Помощь КНДР России в войне против Украины

Ранее сообщалось, что власти КНДР (Северная Корея) отправила в Россию более 1 млн снарядов для артиллерии, которые, похоже, используются для ударов по Украине.

С августа в Россию из КНДР было отправлено около 10 партий вооружения. По данным издания, об этом, ссылаясь на сведения Национальной разведывательной службы Южной Кореи, рассказал южнокорейский депутат Ю Санг-Бам, который является членом комитета парламента по вопросам разведки.

По оценке британской разведки, Северная Корея превращается в одного из крупнейших поставщиков оружия в Россию, но пока точно неясно, что именно КНДР получит за это от российской стороны.

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