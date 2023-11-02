Юсов прокомментировал военную помощь КНДР России / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно снабжение Северной Кореей снарядов России отметил, что ее запасы значительны, но не безграничны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько потенциально снарядов Северная Корея может отправлять России ежемесячно.

"Мы подтверждаем факт сотрудничества Северной Кореи с государством-агрессором, с Российской Федерацией. Однако относительно точного количества ситуация постоянно уточняется. Если речь идет о номенклатуре, - это БК, это артиллерийские снаряды, это снаряды для систем залпового огня и другая номенклатура", - отметил Юсов.

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В то же время он отметил, что хоть запасы Северной Кореи и значительные, но полностью покрывать потребность страны-агрессора КНДР не сможет.

"И покрывать, только Северная Корея, потребность Российской Федерации ... в артснарядах в войне против Украины они не могут. Даже названные цифры, обнародованные, если мы проанализируем, - это партия, речь идет о двух месяцах войны", - сказал представитель ГУР.

Такими темпами, добавил он, Северная Корея не может долгое время обеспечивать Россию снабжением, тем самым ослабляя и себя.

"Поскольку понятно, что у них есть и свои планы, и геополитические цели, и амбиции", - отметил Юсов.

В эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что эта ситуация свидетельствует о состоятельности России. Страна-агрессор уже долгое время утверждает, что ее промышленность перешла на "военные рельсы".

"Возможностей у Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам надо свое делать. У нас есть партнеры. В последнее время отмечается, что нас якобы будут забывать, с нами не будут общаться – все это российская пропаганда, которая начинает делать из мухи слона", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО убеждает, что поддержка партнерами Украины была, есть и будет.

Помощь КНДР России в войне против Украины

Ранее сообщалось, что власти КНДР (Северная Корея) отправила в Россию более 1 млн снарядов для артиллерии, которые, похоже, используются для ударов по Украине.

С августа в Россию из КНДР было отправлено около 10 партий вооружения. По данным издания, об этом, ссылаясь на сведения Национальной разведывательной службы Южной Кореи, рассказал южнокорейский депутат Ю Санг-Бам, который является членом комитета парламента по вопросам разведки.

По оценке британской разведки, Северная Корея превращается в одного из крупнейших поставщиков оружия в Россию, но пока точно неясно, что именно КНДР получит за это от российской стороны.

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