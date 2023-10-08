Беспрецедентная активность на границе двух государств началась через 5 дней после встречи Путина с Кимом.

На границе России и Северной Кореи резко возросла активность железнодорожных перевозок и началось строительство предположительно складов, что может указывать на начало поставок корейского оружия для нужд российской армии. Об этом сообщает проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований, ссылаясь на спутниковые фото в его распоряжении.

Так, спутниковый снимок, датированный 5 октября, зафиксировал рекордное увеличение грузовых вагонов на железнодорожной станции северокорейского города Туманган, что на границе с Россией. Всего наблюдатели насчитали 73 вагона.

Отмечается, что такая активизация железнодорожных перевозок на этом объекте является максимальной за последние годы. Даже в допандемические годы активность в Тумангане была ниже. На беспрецедентность ситуации указывает еще и то обстоятельство, что рядом с железнодорожной станцией началось какое-то строительство - предположительно дополнительного складского помещения.

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"Учитывая то, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию, вероятно, что эти поставки предназначены для поддержки России в ее войне с Украиной", – говорится в публикации.

При этом отмечается, что необычная активность на объекте, как свидетельствуют спутниковые снимки, началась на пятый день после встречи Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во Владивостоке в середине сентября. Эта активность день за днем лишь усиливается, в частности постоянно увеличивается количество грузовых вагонов в Тумангане.

Примечательно, что 18 ноября 2022 года на этом объекте спутник зафиксировал пять российских вагонов из Хасана – именно тогда Белый дом сообщил, что Северная Корея поставляла оружие российской "группе Вагнера".

Проект Beyond Parallel также обратил внимание, что вокруг объекта заметно проведение работ по модернизации железнодорожного полотна, что свидетельствует о намерении не просто восстановить пограничное движение до уровня до COVID-19, но и дальше расширять его пропускную способность.

Beyond Parallel запретил перепубликацию самих спутниковых снимков без дополнительного согласования. Фото доступны на сайте проекта.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Как писал УНИАН, 13 сентября начался многодневный визит Ким Чен Ына на Дальний Восток России. В первый день состоялась его встреча с Владимиром Путиным, во время которой они посетили космодром и провели закрытые переговоры.

Мировая пресса называла главной целью этого мини-саммита проведение переговоров о поставках северокорейских артиллерийских боеприпасов и самой артиллерии для нужд российской армии в Украине. Запасы этого оружия в КНДР просто огромны. Однако по итогам визита никаких публичных заявлений на эту тему стороны не сделали.

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