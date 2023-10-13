Россия, вероятно, взамен оказывает помощь Северной Корее.

Северная Корея предоставила России 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для дальнейшего использования в войне против Украины, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России военного оборудования, которое будет использоваться для нападения на украинские города, убийства украинских мирных жителей и продолжения Россией незаконной войны ", – сказал представитель Белого дома.

Кирби также отметил, что США обеспокоены тем, что Россия взамен оказывает помощь Северной Корее. "В обмен на свою поддержку, как мы считаем, Пхеньян требует от России военной помощи, в частности, ракеты "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или другие материалы и другие передовые технологии. Мы внимательно следим за тем, предоставит ли Москва Пхеньяну эти материалы, и мы уже наблюдали, как российские корабли разгружают контейнеры в КНДР", – добавил он.

Видео дня

Представитель Белого дома также анонсировал новые санкции, которые будут применены в отношении лиц и организаций, которые способствуют соглашениям с оружием между этими странами.

Сотрудничество Северной Кореи и России - это надо знать

В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу в России, по итогам которой взяли на себя обязательства сотрудничать в вопросах безопасности и космических инноваций. США заявляли, что на самом деле соглашение о сотрудничестве было сосредоточено на содействии обмену оружием между двумя странами.

Ранее в США уже обвиняли лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в поставках оружия и боеприпасов России. В частности, в начале октября сообщалось, что Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в Россию. В прошлом месяце СМИ утверждали, что Северная Корея большую часть текущего года поставляет в Россию 152-мм снаряды и ракеты типа "Катюша".

Вас также могут заинтересовать новости: