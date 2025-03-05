По словам экспертов, Китай давно хочет ослабить альянс между США и Европой.

После спора в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, десятилетний альянс между Европой и Америкой оказался под угрозой. В администрации Трампа оправдывают отход от своих обязательств по безопасности ЕС тем, что США нужно сосредоточиться на угрозе со стороны Китая, однако эта страна может стать одним из крупнейших победителей в этой ситуации, пишет Business Insider.

В частности Пекин может воспользоваться потребностью Европы в инвестициях из-за новых требований президента США увеличить расходы на оборону, а также вероятного введения новых тарифов со стороны Америки.

"Продолжающийся разрыв трансатлантического альянса дает Китаю возможность снова представить себя в качестве партнера для многих европейских стран", - отметил в интервью BI старший советник по вопросам исследований и адвокации Международной кризисной группы в Вашингтоне Али Вайн.

Видео дня

В издании подчеркнули, что Китай давно хочет ослабить альянс между США и Европой, ведь ЕС, состоящий из 27 стран, является основным торговым партнером как для США, так и для КНР.

"Поддержка Китаем России в ее вторжении в Украину сделала отношение европейцев к ней более жестким. Но это может измениться", - считают в Business Insider.

Сейчас европейские лидеры открыто говорят о том, как адаптироваться к миру, где на гарантии безопасности США больше нельзя полагаться.

"Подход Европы к дерибану может измениться и создать возможности для Китая", - отметил в интервью BI профессор международной безопасности в Бирмингемском университете Великобритании Стефан Вольф.

В издании добавляют, что одно из открытий, которое Китай может использовать, является Украина. По информации Всемирного банка, большая часть территории Украины превратилась в руины из-за войны, которую начала РФ, поэтому государству нужно на восстановление 524 миллиарда долларов.

В таком случае Китай может оказаться неожиданным бенефициаром любого мирного соглашения, если учитывать его статус глобального строительного центра и довоенные торговые связи с Украиной.

"Потрясающие расходы на послевоенное восстановление Украины, которые сейчас оцениваются в более 500 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, и эта цифра, вероятно, значительно возрастет, учитывая, что краткосрочного решения войны не предвидится, означают, что Китай, вероятно, будет иметь возможность получить крупные контракты на реконструкцию", - отметил Вайн в интервью BI.

Политика Китая - последние новости

Ранее издание The Washington Post написало, что Китай обеспокоен "потеплением" между Вашингтоном и Москвой. В то же время китайские СМИ отвергают идею о том, что Пекин "нервничал" из-за попыток Трампа угодить Москве.

В то же время спикер МИД КНР Линь Цзянь отреагировал на ссору президентов Украины и США. По его словам, в Пекине "обратили внимание" на эти сообщения.

Вас также могут заинтересовать новости: