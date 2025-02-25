Китай показательно демонстрирует крепкую дружбу с агрессором на фоне слухов о намерении Трампа разбить ось Москва-Пекин.

Китай, вероятно, обеспокоен стремлениями новой администрации США наладить дружеские отношения с РФ. Об этом пишет The Washington Post.

Быстрое потепление американо-российских связей заставило некоторых экспертов предположить, что Дональд Трамп пытается осуществить "реверс Никсона", то есть повторить дипломатический успех президента Ричарда Никсона, который сумел в 1970-х годах перетянуть Китай на американскую сторону в противостоянии с СССР. Теперь Трамп, вероятно, хочет сделать то же самое, но с Москвой - сделать ее союзником в противостоянии с Китаем.

В Пекине пытаются продемонстрировать, что осуществить "реверс Никсона" у Трампа не получится.

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"Китай и Россия создали более всеобъемлющее партнерство, которое охватывает все от безопасности до экономического развития. Это уже не те страны, что были когда-то. Как сказал один греческий философ: "Никто никогда не входит в одну реку дважды", - заявил эксперт по европейским исследованиям Пекинского университета иностранных исследований Цуй Хунцзянь.

На этой неделе Пекин повторил эту мысль. Англоязычная газета Global Times, которая транслирует позицию Компартии Китая, опубликовала редакционную статью, в которой отвергла идею о том, что Пекин "нервничал" из-за попыток Трампа угодить Москве.

В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором китайский лидер подчеркнул, что ни одна "третья сторона" не может повлиять на их двусторонние отношения.

Однако на самом деле такая риторика может быть именно тем, чем выглядит - попыткой выдать желаемое за действительное. Вероятно, Китай не заинтересован в том, чтобы противостояние в Украине закончилось.

"Настоящее беспокойство заключается в том, что если в Украине будет мир, то ресурсы, которые США и, возможно, европейцы ранее выделили на поддержку Украины, затем будут переориентированы на Азию", - сказал политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг.

При этом дальнейшее соперничество с США означает, что партнерство с РФ нужно Китаю еще больше.

"Пекин готовится к длительной конкуренции, возможно даже конфронтации, с Соединенными Штатами. Когда американо-китайские отношения находятся в напряженном состоянии, на самом деле хорошо иметь Россию в углу", - сказал Филипп Иванов, китайско-российский эксперт и основатель консалтинговой компании Geopolitical Risk and Strategy Practice.

Российско-китайские отношения

Как писал УНИАН, несмотря на официальные возражения Пекина, Китай стал для России единственным источником поставок редкоземельных металлов, в частности, галлия и германия, а также - одним из лидеров в поставках стибия, химических элементов, необходимых для производства оружия.

Кроме того Китай является главным покупателем российской нефти. В прошлом году Пекин закупил рекордный объем российской нефти, тогда как закупку в других странах наоборот сократил.

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