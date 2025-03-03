У Пекина собственные выводы из случившегося.

В Китае отреагировали на ссору президентов Украины и США. В Пекине говорят, что быть союзником Вашингтона опасно для жизни.

Так, на пресс-конференции 3 марта официальный спикер МИД КНР Линь Цзянь был весьма дипломатичен. На просьбу журналистов прокомментировать события в Овальном кабинете Белого дома и последующие заявления Трампа, китайский спикер заявил, что в Пекине "обратили внимание" на эти сообщения.

"Китайская сторона и в дальнейшем будет прилагать усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса и достижению мира", - сказал Линь Цзянь.

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Более интересными в этом контексте являются публикации китайских СМИ. Так, профессор международной политики Фуданского государственного университета (Шанхай) Шэнь И в статье для китайского националистического издания Guancha изложил теорию, что Владимир Зеленский якобы умышленно устроил публичную ссору, чтобы показать, что руководители США ничего не понимают в конфликте и тем самым их дискредитировать.

При этом профессор Шэнь считает, что ссора также показала, что "те, кто цепляются за Соединенные Штаты, сталкиваются с большими рисками и умрут жалкой смертью".

Ссора Зеленского и Трампа: реакция мира

Как писал УНИАН, президент Финляндии посоветовал Зеленскому и Трампу остыть после событий в Белом доме, в частности по возможности сходить в сауну. А уже потом с холодной головой возвращаться к переговорам, но теперь уже за закрытыми дверями.

Также мы приводили мнение канадского премьера Джастина Трюдо. Тот считает, что Зеленский поступил правильно, когда пытался объяснить руководителям США настоящие факты о войне в Украине.

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