Контракт на приобретение вооружения - часть стратегии по укреплению военной устойчивости Мали в борьбе с исламистскими боевиками, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством.

Армия Мали получила партию бронетехники и сопутствующего оборудования от китайской компании Norinco Group. В список входят БМП и MRAP.

Как сообщает издание Military Africa, местные жители сняли на камеру проезд большого конвоя с не менее 70 грузовиков, перевозивших бронетехнику для армии Мали, в том числе колесные БМП WZ-551 и минозащищенные бронемашины VP11. Транспортные средства сфотографировали 3 июня в порту Конакри в Гвинее.

Эта поставка является частью довольно крупной партии китайского военного оружия, которое малийское правительство во главе с полковником Ассими Гойта приобрело накануне. Заключенный с Norinco Group контракт предусматривал по меньшей мере 100 бронемашин обоих типов.

Видео дня

Контракт на приобретение вооружения - часть стратегии по укреплению военной устойчивости Мали в борьбе с исламистскими боевиками, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия планируют провести совместные военные учения в этом году.

Военное сотрудничество Китая и России

Ранее в Японии заявили, что обеспокоены активизацией авиаразведки и военно-морских учений Китая и России в их регионе.

6 июня Китай и Россия провели совместные учения ВВС над Японским морем.

В СМИ также периодически появляется информация о поставках Китаем оружия в Россию, хотя Китай эти факты отрицает.

В частности, по информации Politico, Китай поставляет в Россию винтовки и бронежилеты. А The New York Times в марте сообщал, что Китай с начала полномасштабной войны РФ в Украине отправил в Россию дронов на сумму более $12 миллионов.