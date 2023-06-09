Начальник Главного штаба Центрального военного совета КНР провел видеосовещание с начальником Генштаба ВС РФ

Китай и Россия планируют провести совместные военные учения в этом году, подтвердили высшие генералы каждой стороны на виртуальной встрече в пятницу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны Китая.

Отмечается, что начальник Главного штаба Центрального военного совета КНР провел видеосовещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Встреча состоялась с целью "обмена мнениями о реализации консенсуса глав двух государств и углублении сотрудничества между двумя армиями", — говорится в сообщении министерства обороны Китая.

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Военное сотрудничество Китая и России

Ранее в Японии заявили, что обеспокоены активизацией авиаразведки и военно-морских учений Китая и России в их регионе.

6 июня Китай и Россия провели совместные учения ВВС над Японским морем.

В СМИ также периодически появляется информация о поставках Китаем оружия в Россию, хотя Китай эти факты отрицает.

В частности, по информации Politico, Китай поставляет в Россию винтовки и бронежилеты. А The New York Times в марте сообщал, что Китай с начала полномасштабной войны РФ в Украине отправил в Россию дронов на сумму более $12 миллионов.

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