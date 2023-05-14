Укрепление сотрудничества двух стран может привести к непрогнозируемым последствиям, учитывая военную агрессию РФ против Украины.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси высказал беспокойство в связи с активизацией военного сотрудничества между Москвой и Пекином и указал на регулярные авиаразведки и военно-морские учения, которые стороны реализуют вокруг его государства.

Об этом чиновник упомянул во время своего выступления в Швеции в рамках встречи глава МИД Европы и стран Индо-Тихоокеанского региона, пишет Japan Today.

"Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, включая совместные полеты своих бомбардировщиков и совместные военно-морские учения в окрестностях Японии", - отметил он.

Хаяси считает, что соответствующие маневры Китай развернул, чтобы добиться желаемого статуса-кво в Восточной и Южно-Китайской акваториях. Также он обратил внимание на эскалацию военных действий вокруг Тайваня, к которому Пекин испытывает свои геополитические амбиции.

Отдельно во время своего выступления министр затронул ситуацию в Украине. По его словам, война, которую развязала Россия, стала ударом для основы международного порядка в мире. Поэтому, с учетом усиления военного сотрудничества между КНР и РФ, ситуация с безопасностью в Тихом океане стала еще более непредсказуемой.

"После агрессии РФ против Украины ситуация с безопасностью здесь, в Европе, и ситуация с безопасностью в Тихом океане неразделимы", - считает он.

Запад и ЕС считают, что Китай готовится к захвату Тайваня

Напомним, что между Китаем и США значительно ухудшились отношения в августе 2022 года после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на территорию полуострова. Тогда в Пекине расценили ее поступок, как неуважение и нарушение собственного суверенитета. После этого вопрос о захвате Тайваня стал более "острым".

В частности, о тревожных тенденциях сообщил глава МИД Тайваня Джозеф У. Он уверен, что Пекин планирует напасть на его страну и активно готовится к военным действиям.

Это также тревожит ЕС и Запад. В частности, Администрация Байдена готовит для страны масштабный пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов, а глава дипломатии ЕС Боррель призвал европейские военно-морские силы тщательнее патрулировать акваторию Тихого океана.

Отметим, что помимо военного напряжения, связанного с тайваньским вопросом, у Японии есть свой конфликт интересов с КНР. Речь идет о территории Курильских островов. В частности, по данным Kyodo News, председатель КНР Си Цзиньпинь не признал Курильские острова частью Японии во время недавних переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

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