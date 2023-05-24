Наемники для проведения операций по закупке используют фальшивые документы.

Государственный департамент США в понедельник, 22 мая, заявил, что российская группа Вагнера пытается втихаря закупить военную технику для войны против Украины. Вашингтон информирован о том, что наемники пытаются переправить "покупки" через Мали, чтобы помочь России войне.

Издание Reuters пишет, что "вагнеровцы" используют фальшивые документы для таких транзакций.

"Есть признаки того, что Вагнер пытался закупить военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали в качестве третьей стороны. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти закупки завершены или осуществлены, но мы внимательно следим за ситуацией", - заявил журналистам на регулярном брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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По его словам, Вашингтон ввел санкции в отношении ряда лиц и организаций, которые поддерживают военные операции Вагнера, и заявил, что в ближайшее время у США будет больше информации.

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова, в среду, 24 мая, на пресс-конференции отвергла обвинения США как "розыгрыш" и призвала Вашингтон изучить влияние собственного военного экспорта.

ЧВК "Вагнер" - последние новости

Западные страны выражают обеспокоенность по поводу деятельности "Вагнера" в Мали с конца 2021 года. Западноафриканская страна, лидеры которой захватили власть в результате переворота 2021 года, и Россия утверждала, что российские войска там не наемники, а инструкторы, помогающие местным войскам с оборудованием, купленным у России. При этом "вагнеровцы" были неоднократно замечены в различных вооруженных конфликтах по всему Африканскому континенту.

Кроме того, наемники "Вагнера" вместе с регулярными российскими войсками ведут войну в Украине, в том числе и в самых горячих боях, как борьба за украинский город Бахмут.

По словам главаря военной кампании Евгения Пригожина, российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане. Он указал, что в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - примерно 20 тысяч человек.

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