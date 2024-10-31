Компании приходится спешно искать новых поставщиков аккумуляторов.

Крупнейшая компания-производитель беспилотников в США Skydio, которая также поставляет дроны для украинских военных, столкнулась с проблемами в производстве из-за санкций Китая. Как пишет Financial Times, Пекин заблокировал поставки аккумуляторов от единственного поставщика компании, поэтому Skydio приходится спешно искать альтернативы.

Skydio в среду сообщила своим клиентам, что нормирует количество батарей, поставляемых с дронами из-за действий Китая, и что не ожидает новых поставщиков до весны.

Санкции Китая, введенные 11 октября, ударили по нескольким американским группам, включая Skydio, в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных беспилотников Тайваню. По словам осведомленных чиновников, китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp — дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для дронов — и приказали им разорвать отношения.

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Ранее компания заявила, что отправила более 1000 дронов на Украину для сбора разведданных и разведывательных целей. Дроны также использовались для документирования военных преступлений России. Skydio также заявила, что ее последняя модель X10 стала первым американским дроном, который прошел украинские испытания РЭБ, и что Киев запросил тысячи таких дронов.

Китай и США - санкции

Ранее Китай наложил санкции на три американские оборонные компании - General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security. Причиной стала продажа оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента.

В то же время в октябре Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций против одного физического и трех юридических лиц, в частности, из Китая, так как они причастны к производству российских ударных дальнобойных БПЛА "Гарпия".

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