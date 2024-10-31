Аналитики считают, что резкое развитие военной инфраструктуры может намекать на планы нападения КНР на Тайвань.

Китайские власти потратили десятки миллиардов долларов на создание морских военных комплексов в Южно-Китайском море и на Хайнане. Эксперты считают, что это может быть связано с намерением лидера КНР Си Цзиньпина напасть на Тайвань, сообщили в The Washington Post.

В издании заявили, что за последние 20 лет Китай более чем втрое увеличил стоимость своей военной инфраструктуры на Хайнане и на отвоеванных рифах в Южно-Китайском море. Суммарная стоимость военных объектов в этих регионах превысила 50 миллиардов долларов, что гораздо больше, чем стоимость всех военных объектов США на Гавайях.

Эксперты считают, что у такого активного наращивания военной мощи есть несколько мотивов. Это стремление Пекина к мировой власти и защита морских путей, которые важны для экономики КНР.

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Кроме того, развитая военная инфраструктура в Южно-Китайском море и на Хайнане может помочь Китаю победить США и союзников, если они попытаются помешать нападению Пекина на Тайвань, отметили в издании.

По словам исследователей, инфраструктура военно-морской базы Большой Юйлинь на острове Хайнань в 2022 году оценивалась более чем в 18 миллиардов долларов. Это сопоставимо со стоимостью одного из важнейших тихоокеанских объектов вооруженных сил США - совместной базы Перл-Харбор-Хикэм, подчеркнули в издании.

"Это серьезный вызов для региона. Это серьезный вызов для наших союзников и партнеров", - заявил в интервью адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США.

Папаро добавил, что развитие военной инфраструктуры КНР в Южно-Китайском море представляет угрозу интересам Штатов. В издании отметили, что экс-командующий Управлением военно-морской разведки США Майкл Штудеман не считает, что Си Цзиньпин пока не готов к открытой войне с Вашингтоном, но это может произойти в будущем:

"Китай очень усердно работает над тем, чтобы иметь там превосходство, с которым никто другой не может сравниться. Они создали возможность проецировать силу с помощью различных типов возможностей - воздуха, ракет, ополчения, кораблей, подводных лодок. И нам нужно наращивать наши возможности и военную позицию с союзниками, чтобы предотвратить китайское нападение".

Отношения Китая и США - другие новости

Ранее американский корреспондент Дэвид Акс поделился, что у Китая появился новый тип подводных лодок. По словам журналиста, так КНР пытается сравняться в своем потенциале с США.

Кроме того, эксперты обвинили США и Китай в причастности к новому падению цен на нефть. Аналитики считают, что цены могут подняться, если появятся более четкие признаки экономического восстановления Пекина.

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