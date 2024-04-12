На сегодня китайцы контролируют почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники.

С конца прошлого месяца банки Китая начали блокировать оплату от компаний из РФ за компоненты и наборы для сборки электроники ("кит-наборы", в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.). Об этом сообщает российский "Коммерсантъ".

Речь в частности идет о компонентах для серверов, систем хранения данных, ноутбуков и другой аппаратуры. "Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне", - говорит источник издания.

Оплату блокируют даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с клиентами из России.

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По данным "Коммерсанта", первые сложности с оплатой дали о себе знать еще в декабре, однако тогда они касались преимущественно готовой продукции.

Информацию о новых ограничениях подтвердили в российском IT-холдинге Fplus. "Мы, как и все ведущие игроки индустрии, испытываем давление со стороны вторичных санкций и работаем, чтобы максимально сгладить их последствия", - заявили его представители.

Также данные подтвердили в компании "Суверенная мобильная инициатива. Холдинг". "Отечественные разработчики, которые заказали компоненты из Китая, не могут начать финальную сборку своей продукции в РФ", - говорит ее основатель Александр Калинин.

Россияне сталкиваются с проблемами в расчетах

Напомним, в марте сообщалось, что некоторые банки КНР перестали принимать платежи в юанях из РФ и возвращают клиентам транзакции.

Среди тех, кто отказался от платежей, по минимальным подсчетам оказались восемь кредитных организаций, в частности Great Wall West China и Dongguan Rural Commercial.

А в начале года стало известно, что переводы из РФ перестали принимать турецкие банки. Как тогда отмечалось, это может стать серьезной угрозой для экспорта из Турции.

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