Снижение экспорта бросило тень на последние признаки восстановления китайской экономики.

В марте экспорт Китая, который заявил, что не имеет выгоды от войны в Украине, упал больше, чем ожидалось, после кратковременного восстановления, что "бросило тень на последние признаки восстановления" второй по величине экономики мира. Об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что исходящие поставки в долларовом эквиваленте упали на 7,5%, что резко ниже роста в январе-феврале на 7,1%, о чем свидетельствуют официальные данные.

Импорт упал на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, после роста на 3,5% в первые два месяца года. Положительное сальдо торгового баланса Китая в марте составило 58,55 миллиарда долларов.

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В WSJ отмечают, что недавно были опубликованы данные, свидетельствующие о восстановлении производственной деятельности Поднебесной.

"Это дало предварительные надежды, что Китай, возможно, начал год на более прочной основе, и некоторые экономисты улучшили свои прогнозы относительно нынешнего экономического роста Китая ближе к запланированным Пекином 5%", – говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают журналисты, негативные торговые результаты ставят под сомнение реалистичность восстановления китайской экономики.

Экономические новости Китая

Агентство Fitch Ratings в апреле понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Китая, который столкнулся со спадом производства, со стабильного до негативного, ссылаясь на неопределенные перспективы экономики страны.

По данным Госстата, товарооборот Украины в первом квартале составил 26 млрд долларов. В частности, из Китая Украина импортировала наибольшее количество товаров – на 3 млрд долларов. По объемам экспорта Китай занял третье место – туда наше государство экспортировало товаров на 789 млн долларов.

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