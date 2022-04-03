ЕС предупредил о последствиях для КНР в случае поддержки режима Путина.

Китай пообещал ЕС приложить усилия к достижению мира в Украине, но своим "собственным" путем.

Об этом пишет Reuters.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал, что Пекин будет достигать мира "по-своему", а глава Китая Си Цзиньпин выразил надежду, что ЕС будет относиться к стране "независимо", намекая на тесные связи Европы и США.

В то же время Евросоюз предостерег Китай, что не позволит КНР способствовать обходу Россией санкций.

"Мы призвали Китай помочь положить конец войне в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права. Любые попытки обойти санкции или оказать помощь РФ продолжат войну", - обратился председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Ли ответил, что Китай всегда стремился к миру и готов продолжить играть конструктивную роль в международном обществе.

В то же время государственная китайская телекомпания подчеркнула заявленную Китаем "независимую политику" относительно этого.

Еще накануне вторжения РФ в Украину Путин. в день открытия Олимпийских игр в Пекине, заключил с главой КНР стратегическую сделку, которая, среди прочего, затрагивает вопросы безопасности и экономики.

В ночь перед вторжением китайские хакеры атаковали украинские ресурсы с целью похищения данных.

Уже после начала наступления России в прессе появилась информация о запросе Путина к Си Цзинпиню с просьбой оказать его армии материальную и военную помощь.

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