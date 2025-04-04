При этом он категорически исключил вступление Украины в НАТО.

Представитель российского президента Кирилл Дмитриев после переговоров в Белом доме озвучил неожиданную позицию о гарантиях безопасности для Украины. В интервью Fox News он заявил, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемыми".

Дмитриев утверждал, что Украина нанесла удары по российским энергетическим объектам, но заявил, что переговоры в Белом доме имели "положительный результат", и признал, что Кремль может быть открыт для гарантий безопасности для Киева.

"Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", — сказал Дмитриев, не уточнив, какие именно. При этом он категорически исключил вступление Украины в НАТО как "вообще невозможное".

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При этом, как отмечает Politico, замечания Дмитриева являются отходом от обычной позиции Кремля. Ранее Путин заявил, что мир будет возможен только в том случае, если Украина подвергнется "демилитаризации", в то время как его главный дипломат Сергей Лавров заявил, что Москва "категорически" выступает против европейских войск, действующих в качестве миротворцев.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский наставивает, что гарантии безопасности, такие как вступление в НАТО или присутствие миротворцев США и Европы на территории Украины, являются единственным способом гарантировать, что Москва не нападет снова.

Визит Дмитриева в Москву

Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

После встречи Дмитриев заявил российским СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченности".

Bloomberg писал, что теперь США будут ждать, когда Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем обе стороны перейдут к каким-либо следующим шагам в решении войны.

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