После встреч Дмитриев сказал, что в администрации Трампа он увидел перспективы дипломатического решения войны.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование Владимиром Путиным из-за отсутствия импульса на переговорах о прекращении огня в войне на Украине.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, теперь США будут ждать, когда Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем обе стороны перейдут к каким-либо следующим шагам в решении войны.

При этом в интервью CNN в четверг после встреч Дмитриев сказал, что в администрации Трампа он увидел перспективы дипломатического решения войны.

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"Я думаю, с администрацией Трампа мы сейчас находимся в сфере размышлений о том, что возможно, это действительно может сработать и как мы можем найти долгосрочное решение. Я думаю, что долгосрочное решение — это то, что нужно, потому что мы также думаем о глобальной безопасности, как убедиться, что российские проблемы безопасности учтены", - заявил он.

Он сказал, что прогрессу способствовали переговоры в Саудовской Аравии и работа спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

При єтом, как отметил в комментарии The Wall Street Journal Томас Грэм из Совета по международным отношениям, Кремль, вероятно, настаивал на визите Дмитриева в Вашингтон, потому что чувствовал, что терпение Трампа в отношении президента России Владимира Путина слабеет, и что неспособность достичь мирного урегулирования может настроить общественное мнение США против России.

Переговоы США и России

Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

После встречи Дмитриев заявил российским СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченности".

В то же время NBC News писало, что окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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