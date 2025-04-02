Среди них - тотальное закрытие неба страны с помощью ЗРК Patriot.

Президент Владимир Зеленский рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, каким может быть вклад Соединенных Штатов Америки в будущие гарантии безопасности для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок он сказал, что Вашингтон ни разу не говорил о присутствии своего сухопутного контингента в Украине после окончания войны, однако с повестки дня этот вопрос никто не убрал.

Украина хочет, чтобы Штаты поддерживали ее в вопросах глубокой разведки, обмена данными, спутниковой связи и новых технологий. Кроме того, США могли бы инвестировать в украинское производство и присутствовать в воздухе:

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"Тематику защиты неба я лично проговаривал с президентом Трампом. Я ему говорил, что для меня это также присутствие. Если мы можем тотально закрыть небо Украины системами Patriot - для меня это очень серьезный вклад США в гарантии безопасности".

Отдельно Зеленский сообщил, что в пятницу состоится встреча делегаций от Генеральных штабов союзников, которые рассматривают размещение своего военного контингента в стране. На этой встрече Киев получит от партнеров более конкретные ответы:

"Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения и детали. Важно, что встреча будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны. Обсуждается не только контингент, присутствие, а также future force. Как будет выглядеть будущее украинской армии как части безопасности всего контингента. И это важные вещи. У нас есть видение. У военных есть видение", - добавил Зеленский.

Соглашение о полезных ископаемых

Как сообщал УНИАН, Украина и США прорабатывают проект нового расширенного соглашения о минеральных ресурсах и уже провели первый раунд переговоров.

Напомним, что Соединенные Штаты не включали в проект соглашения никаких гарантий безопасности для Украины. Президент Зеленский говорил, что документ может стать первым шагом к гарантиям безопасности, но этого недостаточно.

На вопрос журналистки, что будет, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня в Украине, Дональд Трамп заявил, что в Москве не уважали Джо Байдена и Барака Обаму, а его - уважают.

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