Этот шаг является частью усилий, направленных на укрепление позиции Кима.

Северная Корея выпустила новую песню, в которой восхваляется лидер Ким Чен Ына как "приветливый отец" и "великий лидер". Этот шаг является частью пропагандистской кампании, направленной на повышение его авторитета, пишет Reuters.

Видео на песню "Friendly Father" (Приветливый отец) было показано в среду на контролируемом государством Корейском центральном телевидении. В нем представлены жители Северной Кореи разного происхождения, начиная от детей и заканчивая военнослужащими и медицинским персоналом, которые бурно поют реплики вроде: "Поем, Ким Чен Ын, великий лидер" и "Хвалим Ким Чен Ына, приветливого отца".

Живое исполнение песни в сопровождении оркестра, которое наблюдал Ким, также транслировалось на государственном телевидении.

Незадолго до выпуска песни государственные СМИ Северной Кореи изменили название государственного праздника в честь рождения основателя страны Ким Ир Сена - вместо того, чтобы называть ежегодный государственный праздник "Днем Солнца", государственные СМИ начали в основном называть его более нейтральным "апрельским праздником".

Такие изменения могут быть частью усилий Ким Чен Ына стать на собственные ноги, не полагаясь на своих предшественников, заявил чиновник Министерства объединения Южной Кореи.

КНДР помогает России в войне против Украины - новости

Как ранее сообщал УНИАН, Северная Корея ускоряет темпы поставок секретного оружия для РФ. Недавно она отправила еще 6700 контейнеров, в которых может находиться около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм.

СБУ нашла подтверждение, что Россия атакует украинцев ракетами из КНДР типа Hwasong-11 (KN-23/24).

Как писали западные СМИ, фактически КНДР использует Украину как полигон для испытания своих ракет.

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