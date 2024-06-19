Соответствующий договор был подписан во время визита Путина в Северную Корею.

Российский диктатор Владимир Путин и его коллега из КНДР Ким Чен Ын подписали договор о партнерстве между странами. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на этот факт.

"Подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР (а по сути – демонстративного пакта о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирного населения других стран) – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", – заявил он в сети Х.

Подоляк подчеркнул, что запретительные инструменты не работают вообще. А это, по его словам, означает, что "правил практически не осталось".

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"На таком откровенном фоне молчание... Организации Объединенных Наций и других организаций, ответственных за эффективный контроль за выполнением санкций, выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что же будет дальше? И что такое глобальный беспредел? И что такое теперь "резолюция ООН"?" – добавил он.

Новый договор между Россией и КНДР: что известно

Ночью 19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Во время визита был подписан договор о партнерстве между РФ и КНДР.

Известно, что документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. При этом кремлевский правитель добавил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что подписанный договор является миролюбивым и носит оборонительный характер. В то же время Россию он назвал "самым честным другом и соратником", а Путина – "самым дорогим другом корейского народа".

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