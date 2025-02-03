По словам Джорджеску, политики, которые его критикуют, являются "поверхностными и неграмотными".

Ультраправый пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что имел в виду "абсолютно теоретическую гипотезу", когда говорил о разделении Украины, пишет Digi24.

Известно, что в одном из интервью политик подчеркнул, что границы "стопроцентно изменятся", поэтому Румыния может претендовать на часть территории Украины. Также Джорджеску отметил, что политики, которые критикуют его за такие заявления, являются "поверхностными и функционально неграмотными".

"Во-первых, речь идет о политическом классе, если можно так сказать, который является очень лицемерным и двудушным (...). Я поражен, что они настолько недалеки и функционально безграмотны, хотя я говорил об очень простой вещи, кстати. Нам нужно учиться на нашем историческом опыте. Мир меняется", - подчеркнул пророссийский кандидат в президенты Румынии в эфире телепрограммы Realitatea.

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Также Джорджеску добавил:

"Мы в то время, я имею в виду по крайней мере Вторую мировую войну, сделали много ошибок, мы не знали, как именно сориентироваться. И Великая Румыния превратилась в Малую Румынию. Такова реальность (...). Для нас, и как я это представил, в абсолютно теоретической гипотезе, нехорошо ошибаться, потому что есть исторические ориентиры, за которые нельзя выходить. Это естественно".

Скандальные заявления пророссийского румынского политика в отношении Украины

Как писал УНИАН, ранее кандидат в президенты Румынии призвал разделить Украину и назвал ее "вымышленным государством". Он отметил, что сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы.

"Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется с поляками, и Малороссия", - заявил Джорджеску.

На такие слова отреагировали в МИД Украины. В частности представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что такие слова румынского политика "являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу".

Позже Джорджеску сказал, что коррумпированную Украину основали по воле великих держав. Также он обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы.

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