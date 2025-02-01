Также Джорджеску назвал Зеленского полудиктатором из-за отсутствия выборов во время войны.

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Украину в чрезмерной коррупции и разворовывании западной помощи. Об этом он заявил в интервью Realitatea PLUS.

"Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Но у меня проблема коррупции и фальшивого отношения политиков, в том числе и в Киеве. Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев резонансной коррупции было в Украине с начала войны? Сколько европейских денег они украли через европейскую и неявно румынскую попытку помочь Украине?" - заявил он.

Повторяя нарративы российской пропаганды, Джорджеску обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы. Также он повторил ранее озвученный тезис о том, что Украина якобы является искусственно созданным государством.

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"То, что Украина является государством, основанным по воле великих держав, является историческим фактом. Что бы ни решили великие державы, они все еще имеют силу решить. Политика в Киеве, похоже, не способствует этому процессу, а наоборот, лишь разжигает конфликт, который отправил миллионы украинцев за границу и еще несколько миллионов в благородную, но одновременно несправедливую борьбу", - заявил он.

Скандальные заявления Джорджеску

Как писал УНИАН, на днях Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и выступил за аннексию и раздел ее территорий. Политик заявил, что в случае своего избрания президентом выступал бы за "возвращение" территорий, которые являются частью Украины. По его словам, сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы.

В тот же день в Министерстве иностранных дел Украины выступили с ответным заявлением. В МИД обратили внимание, что заявления Джорджеску полностью созвучны с тезисами российской пропаганды, что указывает на его полную зависимость от хозяев в Москве.

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