Он говорит, что не хочет украинских территорий, но "воспользуется возможностью".

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и выступил за аннексию и раздел ее территорий.

В интервью Romania TV политик заявил, что в случае своего избрания президентом выступал бы за "возвращение" территорий, которые являются частью Украины. По его словам, сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы. Он уверен, что разделение соседней страны произойдет после мирных переговоров:

"Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется с поляками, и Малороссия".

Джоржеску добавил, что дальнейшая судьба этих территорий будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.

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"И тогда мы сможем получить выгоду от того, что сможем дойти, как сказал Михай Эминеску (румынский поэт - УНИАН), от Днестра до Тисы. Все эти новые границы, которые открываются для нас в связи с Северной Буковиной, Буджаком, Северным Мармарошем, все это в нашу пользу и в пользу НАТО", - заявил он.

Посягательства на территории Украины

Напомним, ранее лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Констадин Костадинов призвал забрать южную часть Одесской области.

А лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazank" Ласло Тороцки хотел забрать Закарпатскую область, если Украина потерпит поражение в войне.

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