Пророссийский румынский политик Джеорджеску проявил крайнее неуважение к Украине и украинскому народу.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что заявления румынского пророссийского кандидата в президенты Келина Джорджеску полностью созвучны с тезисами российской пропаганды, что указывает на его полную зависимость от хозяев в Москве. Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Георгия Тихого.

"Заявления румынского политика Келина Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу", - подчеркнул Тихий.

Спикер подчеркнул, что в МИД Украины считают категорически неприемлемыми и осуждают ревизионистские заявления или действия, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям.

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"На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Келина Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", - отметил Тихий.

В то же время, в украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что в интересах Румынии и румынского народа - достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соседней Украине, развитие наших двух государств в мире, безопасности и процветании для наших людей.

"Напоминаем, что в планы Кремля и его марионеток такое развитие событий не входит", - говорится в заявлении.

Также в Украине ценят, что Румыния и румынский народ твердо поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны России против нашего государства.

"Рассчитываем на дальнейшее развитие дружеских украинско-румынских отношений, имеющих характер стратегического партнерства, на благо наших двух народов", - добавил Тихий.

Скандальные заявления румынского политика в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и выступил за аннексию и раздел ее территорий. В частности, он в случае своего избрания президентом выступал бы за "возвращение" территорий, которые являются частью Украины.

По его словам, сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы. Румынский политик посягает на части Черновицкой, Одесской и Закарпатской областей, которые называет Северной Буковиной, Буджаком и Северным Мармарошем.

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