Джорджеску сказал, что ЕС хочет "взять под контроль" НАТО до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Румынский ультранационалист, известный своей пророссийской позицией, Кэлин Джорджеску, победивший в прошлом году в аннулированном первом туре президентских выборов в стране, утверждает, что Запад якобы хочет организовать начало "третьей мировой войны".

Как пишет Politico, Джорджеску выступил с провокационными заявлениями, перекликающимися с российскими нарративами о ЕС и НАТО, в интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, ведущему популярного шоу с 3,6 миллионами подписчиков на канале X.

Джорджеску сказал, что ЕС хочет "взять под контроль" НАТО до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Видео дня

"Когда они контролируют через [генерального секретаря Марка] Рютте - они пытаются навязать свои правила и как можно больше подтолкнуть к третьей мировой войне в регионе, в частности, в Румынии", - сказал он.

По его словам, "настоящей дверью" для начала "третьей мировой войны на Украине" является Румыния. Он добавил:

"Без Румынии они не смогут контролировать эту войну".

По мнению поликика, "глобалистская элита", к которой он также относит "финансово-банковскую систему" и "начинания Всемирного экономического форума", а также "олигархов" и "настоящих фашистов", заинтересована в расширении войны в Украине.

Выборы в Румынии

4 мая в Румынии пройдут повторные президентские выборы, а на 18 мая намечен второй тур. Хотя ультранационалист Джорджеску заявил, что намерен участвовать в повторных выборах, Конституционный суд все равно может дисквалифицировать его из-за обвинений в незадекларированном финансировании.

Сенсационная победа Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября была аннулирована из-за опасений о возможном вмешательстве России в поддержку его кампании. Несмотря на разногласия, он продолжает занимать высокие позиции в опросах перед повторными выборами, назначенными на май, и все еще может получить власть в Бухаресте.

Вас также могут заинтересовать новости: