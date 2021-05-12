В базу "нарушителей дисциплины" внесли не только проблемных подростков, но и молодых сторонников Навального.

В Мурманской области РФ Министерство образования потребовало от учебных учреждений региона подготовить список «склонных к нарушению дисциплины» школьников, выпускников и студентов.

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Об этом сообщает TJournal, ссылаясь на Telegram-канал «Полярный день 51 Мурманск» и Леонида Волкова, руководителя сети штабов Алексея Навального.

Так, чиновники хотят получить базу учащихся и выпускников 2018-2020 годов, которые склонны к нарушению дисциплины, проявляли «немотивированную агрессию», имели постоянные конфликты с учениками или учителями, приносили в школу оружие, высказывали суицидальные мысли, а также тех, кого подозревали «в возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».

Сведения об учениках попросили внести в документ. Ссылка ведёт на форму Microsoft Excel, которая в течение нескольких часов находилась в открытом доступе. К моменту написания материала доступ к ней закрыли.

По данным «Медузы», в таблице были собраны имена, фамилии, даты рождения, номера телефонов, ссылки на страницы в соцсетях, сведения о родителях, номера учебных заведений и названия классов «подозрительных» учащихся, а также обоснования включения в список.

«Медиазона» сообщает, что среди оснований для включения молодых людей в список можно найти, в частности, такие: нецензурная брань»; «бродяжничество»; «участник акции в поддержку Навального»; «увлекался военным снаряжением»; «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства»; «воровство»; «курит»; «не признаёт авторитета»; «алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается»; и даже «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ».

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

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Автор: Дмитрий Захаров