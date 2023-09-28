При этом он говорит, что страна поддерживает с РФ Мы "дружеские контакты".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что они будут придерживаться санкционного режима против России.

В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцев он сказал, что Казахстан поддерживает контакты с соответствующими организациями. "И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - добавил Токаев.

Также президент говорит, что у Казахстана нет никаких опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России. "Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двухсторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал он.

Отношения Казахстана и России: последние новости

Как известно, в Казахстане люди выходили на митинг в поддержку украинцев, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Правительство заявляло, что соблюдает нейтралитет в этой войне, при этом Токаев называл "Л/ДНР" "квазигосударственными территориями" и не признавал их "независимость". Также в стране заявили, что уважают территориальную целостность Украины.

Этой весной СМИ выяснили, что компании из РФ "засыпали" партнеров из Казахстана просьбами начать поставки подсанкционных товаров.

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