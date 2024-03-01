Документ предусматривает оборонную помощь от страны в течение следующих десяти лет.

Украина и Нидерланды подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь нашей стране уже в этом году на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку.

"Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет. Соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Также он отметил, что соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению убытков и привлечению агрессора к ответственности.

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Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Президент выразил благодарность премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности Харьков, где состоялось сегодня подписание этого документа.

В Офисе президента Украины сообщили, что в Харькове состоялся также "военный кабинет" с участием Рютте. Его проинформировали о критических потребностях Сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике. Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова.

"Глава Украинского государства и Премьер-министр Нидерландов приняли участие в заседании военного кабинета. Владимир Зеленский и Марк Рютте пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым, Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком. Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов", - говорится в сообщении.

С кем Украина уже подписала соглашения по безопасности:

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Украина и Дания подписали "гарантии безопасности" - она стала первой страной-подписантом, которая не является членом G7.

24 февраля президент Зеленский сообщил, что еще две страны подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности - Италия и Канада.

Первой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, была Великобритания. А 16 февраля Украина подписала соглашения по безопасности с Францией и Германией.

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