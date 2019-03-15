В СММ ОБСЕ назначили нового замглаву миссии

В Специальной мониторинговой миссии надеются, что опыт Антье Граве поможет усилиям миссии с целью урегулирования ситуации в Украине.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ назначили нового заместителя председателя Ертурула Апакана - Антье Граве.

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Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге Twitter.

"Антье Граве - новая заместитель председателя СММ ОБСЕ", - заявили в СММ.

Отмечается, что она получила значительный опыт в сфере предотвращения конфликтов и их разрешения в Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити.

"Знания и опыт Антье будут способствовать усилиям миссии, направленным на урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее", - отметили в СММ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября британец Марк Этерингтон заступил на должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после прекращения полномочий Александра Хуга.