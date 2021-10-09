На этом полотне, написанном в 1954 году, Пикассо изобразил свою жену Жаклин Рок.

Картина французского художника и основоположника кубизма Пабло Пикассо под названием "Женщина на корточках" ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн.

На этом полотне, написанном в 1954 году, Пикассо изобразил свою жену Жаклин Рок.

"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов ($24,6 млн)", - говорится в сообщени в "Твиттере" аукционного дома Sotheby’s.

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Жаклин Рок — муза и вторая жена Пабло Пикассо. Их брак продлился 11 лет, вплоть до смерти Пикассо, который создал более 400 ее портретов.

Также на торгах за $9 млн с молотка ушел натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.

#AuctionUpdate: Van Gogh makes his auction debut in Asia! Nature Morte: Vase Aux Glaïeuls sells for HK$71m/ US$9m! This is the only early period flower still life piece to appear at auction in over two decades. pic.twitter.com/Y2Gn5aW5JW — Sotheby's (@Sothebys) October 9, 2021

Кроме того, без указания причин с торгов был снят бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Произведение оценивалось от $9 млн до $11,5 млн. С 1930-х бюст считался потерянным, и искусствоведы ничего не знали о местонахождении этого произведения искусства до 2015 года.

Другие картины Пикассо на аукционах

Одной из самых дорогих картин Пабло Пикассо считается картина "Алжирские женщины", которую художник написал, вдохновившись полотном 1834 года французского живописца Эжена Делакруа "Алжирские женщины в своих покоях". Она была продана в мае 2015 года на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $180 млн, сообщает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая