В США с молотка планируют продать полотна Моне, Гогена и Пикассо (видео)

11:11, 06 апреля 2018
Мир
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Как говорится в сюжете ТСН, с молотка планируют продать полотна выдающихся художников. Картины известных художников оценивают в десятки миллионов долларов. Также предложат и работы современных художников, стоимостью в 200 долларов.

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Все произведения находятся в частной коллекции семьи американских банкиров Рокфеллеров.

На аукционе в целом планируют выручить полмиллиарда долларов. Все деньги пойдут на благотворительные учебные и природо-защитные проекты.

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Теги: #благотворительный аукцион#аукцион в США#Пабло Пикассо