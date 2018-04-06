В США с молотка планируют продать полотна Моне, Гогена и Пикассо (видео)
11:11, 06 апреля 2018Мир
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Все произведения находятся в частной коллекции семьи американских банкиров Рокфеллеров.
В США с молотка планируют продать полотна Моне, Гогена и Пикассо
Моне, Гоген и Пикассо на благотворительность в США. Через месяц состоится крупнейший в мире благотворительный аукцион.
Как говорится в сюжете ТСН, с молотка планируют продать полотна выдающихся художников. Картины известных художников оценивают в десятки миллионов долларов. Также предложат и работы современных художников, стоимостью в 200 долларов.
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Все произведения находятся в частной коллекции семьи американских банкиров Рокфеллеров.
На аукционе в целом планируют выручить полмиллиарда долларов. Все деньги пойдут на благотворительные учебные и природо-защитные проекты.
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