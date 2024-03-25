Сейчас оккупанты не используют мост для перевозки техники и боеприпасов.

После успешных атак на Крымский мост, РФ не использует его для поставки оружия и средств поражения. До этого за сутки проходило 42-46 поездов, которые перевозили оружие и боеприпасы, сейчас только 4-5, причем четыре из них - пассажирские, один - для перевозки товаров общего потребления.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Фактам ICTV, которое транслировали в эфире телемарафона. Зато автомобильное сообщение происходит, но оно ограничено.

"То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть больше 3,5 т", - пояснил Малюк.

В то же время он отметил, что оккупанты работают над его полным восстановлением. Если это произойдет, то реакция с украинской стороны будет соответствующей.

"Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем "Привет". Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть", - заверил Малюк.

Крымский мост - последние новости

В феврале руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ готовится к уничтожению Крымского моста.

По ее словам, россияне начали строить железную дорогу на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей для того, чтобы избежать полной блокады в случае уничтожения Крымского моста.

Ранее командующий Военно-Морских сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа анонсировал "крах" Крымского моста уже в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: