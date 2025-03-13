Известно, что президент Дональд Трамп также неоднократно говорил о превращении Канады в "51-й штат" Америки.

Король Чарльз подтвердил свое уважение и преданность Канаде на фоне напряженной торговой войны страны с США. По информации Sky News, король, который является также монархом Канады как государства Содружества, принял в Букингемском дворце кавалера Черного жезла Грега Питерса и спикера канадского сената Раймонда Гагне.

"Король передал новый церемониальный меч кавалеру Черного жезла, который был изготовлен по заказу Сената, чтобы отметить смену правления. Понятно, что Король выразил глубокую личную благодарность за этот жест, а затем они провели около 30 минут, обсуждая темы, вызывающие большое беспокойство у всех сторон, как на национальном, так и на международном уровнях", - отметили в материале.

Пока неизвестно, была ли среди обсуждаемых тем Америка.

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В издании добавили, несмотря на то, что встреча была "давно запланированной", она состоялась в неопределенные времена, когда президент США Дональд Трамп ввел торговые тарифы и неоднократно говорил о превращении Канады в "51-й штат" Америки.

В Sky News подчеркнули, что на фоне таких заявлений Трампа, многие спрашивают, понимает ли президент США, что король Чарльз сейчас также является главой канадского государства.

В частности, в феврале по случаю 60 годовщины Дня флага Канады, монарх, вероятно, намекнул на поддержку страны, подчеркнув:

"15 февраля 1965 года красно-белый кленовый листок впервые взвился на Парламентском холме в Оттаве. С тех пор он стал международно признанным символом гордой, стойкой и милосердной страны. С моей стороны, это символ, который всегда вызывает чувство гордости и восхищения, поскольку я с глубокой любовью вспоминаю свои многочисленные канадские визиты и дружбу".

Канада и США - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп предложил Канаде добровольную аннексию. По словам президента США, он возмущен тем, что Канада "почти ничего не платит" за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США.

"Это не может продолжаться. Единственное логичное решение - чтобы Канада стала нашим драгоценным пятьдесят первым штатом. Это полностью устранит все тарифы и другие проблемы. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут более защищенными - как в военном, так и в других аспектах - чем когда-либо прежде, проблема Северной границы исчезнет, а самая большая и мощная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее - и Канада станет ее важной частью", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что Дональд Трамп отменил 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Они будут введены в размере 25%, как и планировалось до этого.

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