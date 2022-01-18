Глава канадского МИД высказалась о деле относительно сбития самолета на пресс-конференции с украинским коллегой.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Иран проигнорировал ультиматум по делу сбития в январе 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Жоли сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Она подчеркнула, что глубоко предана необходимости установления справедливости в деле сбития самолета МАУ.

"В этом смысле мы договорились не только продолжать работать неуклонно, но поскольку Иран не ответил на наш ультиматум, мы будем добиваться справедливости на международных форумах, и мы будем это делать безотлагательно вместе с Великобританией и Швецией", – подчеркнула Жоли.

Читайте такжеДанилов назвал терактом сбитие самолета МАУ в ИранеНапомним, 18 января Украина и Канада договорились о ряде шагов для обеспечения справедливости в деле сбития Ираном самолета МАУ.

Справка УНИАН. 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 были 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для переговоров с Ираном.

17 марта Иран представил окончательный отчет о расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития самолета PS752. Согласно с ними, нет доказательств, что оно было запланированным, в то же время власти Ирана являются ответственными за катастрофу.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ.

В заявлении сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

Четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Вас также могут заинтересовать новости: