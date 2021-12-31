Стороны обсудили союзников и партнеров обеспечить серьезные потери для России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудили российскую агрессию в отношении Украины. Стороны скоординировали свои действия на случай новой эскалации конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента США.

Отмечается, что Блинкен и Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию.

"Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен говорил сегодня с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли об общих приоритетах, включая решительный, единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные потери для России в случае нападения на Украину", - говорится в сообщении.

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Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

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Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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