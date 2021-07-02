Табах также похвалил украинскую армию.

Армия Соединенных Штатов Америки значительно мощнее и современнее, если сравнивать ее с российской, считает капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Такое мнение он высказал в интервью "Обозревателю".

"Сравнивать эти армии – это как сравнивать "Запорожец" с Tesla. Думаю, разница даже больше. Это не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных. Сегодня мы так не воюем, сегодня мы так не смотрим. Это также профессионализм, уровень обучения военных, их образование, их опыт, уровень жизни", - пояснил военный.

Он также напомнил, что Россия, в отличие от США, не имеет партнеров и союзников. "У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего похожего нет. Это огромный отрыв", - добавил Табах.

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"Я знаю, что украинское КБ "Луч" создало беспилотник ничем не хуже, а даже лучше, чем турецкие беспилотники. Конечно, не все компоненты там украинские, но в этом и заключается сотрудничество, интеграция. В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями – все, они стали. Армия Украины сегодня не армия 2014 года. И российские генералы это прекрасно понимают", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее для армии США заказали украинские грузовики КрАЗ.

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Автор: Юрий Годован