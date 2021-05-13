Беспилотник проверен в боевых условиях в зоне проведения ООС.

Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение беспилотный разведывательный летающий аппарат (БПЛА) "Лелека 100".

Об этом сообщает на сайте Министерства обороны.

По словам министра обороны Андрея Тарана, беспилотник проверен в боевых условиях. Отмечается, что БПЛА находился в эксплуатации украинских военных с 2016 года и положительно зарекомендовал себя в районе проведения операции Объединенных сил.

"Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. "Лелека" - это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела", - отметил Таран.

Передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками. Кроме этого, сигнал с БПЛА содержит ряд дополнительных защитных характеристик, которые существенно повышают его способность не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.

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Отмечается, что "Лелека 100" устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях сложной радиоэфирной обстановки при применении противником радиопомех и блокировка систем спутниковой навигации.

В Минобороны ожидают, что поставка этих комплексов в ВСУ начнется уже в этом году.

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Автор: Александр Топчий