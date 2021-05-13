Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение беспилотный разведывательный летающий аппарат (БПЛА) "Лелека 100".
Об этом сообщает на сайте Министерства обороны.
По словам министра обороны Андрея Тарана, беспилотник проверен в боевых условиях. Отмечается, что БПЛА находился в эксплуатации украинских военных с 2016 года и положительно зарекомендовал себя в районе проведения операции Объединенных сил.
"Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. "Лелека" - это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела", - отметил Таран.
Передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками. Кроме этого, сигнал с БПЛА содержит ряд дополнительных защитных характеристик, которые существенно повышают его способность не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.
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Отмечается, что "Лелека 100" устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях сложной радиоэфирной обстановки при применении противником радиопомех и блокировка систем спутниковой навигации.
В Минобороны ожидают, что поставка этих комплексов в ВСУ начнется уже в этом году.
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