Заказ предусматривает поставку автомобилей для перевозки персонала, безбортовых грузовиков, автоцистерн для воды и горючего.

Украинская компания "АвтоКрАЗ" получила контракт на поставку армии США грузовых автомобилей для тяжелых условий эксплуатации КрАЗ 4×4 и запчастей к ним.

Контракт на поставку техники рассчитан на три года, сообщает ArmyRecognition.

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Заказ предусматривает поставку автомобилей для перевозки персонала, безбортовых грузовиков, автоцистерн для воды и горючего.

Контракт подписала US21 - ведущий поставщик интегрированных продуктов, услуг и логистики для Минобороны США, органов национальной безопасности, федеральных гражданских учреждений, основных подрядчиков и некоммерческих организаций во всем мире.

"Несмотря на то, что никаких деталей о заказе нет, можно предположить, что этот несколько неожиданный контракт показывает стремление США поддержать Украину в ее текущем конфликте с боевиками, которых поддерживает Россия. Приобретенные машины, безусловно, не будут использоваться самой армией США, но будут предоставлены союзникам, например миротворческим операциям ООН", - пишет ArmyRecognition.

АвтоКрАЗ: что известно

Кременчугский автомобильный завод - один из крупнейших в Европе производителей большегрузных автомобилей. Началом производства таких автомобилей считается 1958 год.

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Холдинг производит двух- и трехосные самосвалы, бортовые автомобили, седельные тягачи, лесовозы, шасси под установку специального оборудования, а также несколько моделей прицепной техники. Автомобили КрАЗ успешно эксплуатируются в 57 странах мира. Система управления качеством холдинга "АвтоКрАЗ" сертифицирована на соответствие с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000.

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Автор: Александр Топчий